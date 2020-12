Da marzo nuovo portale giovani, Spadafora “Casa digitale per ragazzi”

ROMA (ITALPRESS) – “Giovani 2030” è il nome del portale dedicato ai ragazzi che riunirà opportunità, notizie, approfondimenti e idee, rivolgendosi alle nuove generazioni. Il progetto è stato presentato dal ministro per le politiche giovanili, Vincenzo Spadafora. Il sito sarà pienamente attivo a partire dal 15 marzo 2021 anche se, in una prima fase, è già online con un countdown e alcune informazioni. Per Spadafora si tratta di “una sorta di casa digitale, un luogo dove tutti i giovani italiani potranno avere informazioni, partecipare, collaborare. Un aiuto che, mai come in questo nuovo anno, sarà estremamente importante. Verremo fuori da questa emergenza sanitaria – ha aggiunto – e questo sarà uno strumento di aiuto a tutti i giovani italiani”.

