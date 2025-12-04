giovedì, 4 Dicembre , 25

Da Milano a Bruxelles: opportunità per le imprese italiane e belghe

L’attività in Italia di hub.brussels: “Creiamo ponti tra mercarti affini”

Milano, 4 dic. (askanews) – Ogni anno sono circa 4.000 le realtà che scelgono di aprire una sede a Bruxelles: il fenomeno è evidente anche in Italia, dove si contano in media 100 scambi all’anno, tra aziende e associazioni che si affacciano alla piazza brussellese e realtà brussellesi che si approcciano all’Italia. Al timone di questo flusso c’è hub.brussels, l’Agenzia per l’Accompagnamento dell’Impresa della regione di Bruxelles-Capitale. “Hub.brussels – ha spiegato Guglielmo Pisana, rappresentate della regione in Italia – ha deciso di aprire una sede qui a Milano proprio perché c’è un match tra i settori prioritari della regione di Bruxelles-Capitale e il mercato italiano. Penso infatti al settore farmaceutico, penso al design, alla moda e a tanti altri settori dove ci sono delle belle opportunità”.L’obiettivo di hub.brussels è creare partnership industriali tra mercati affini, integrando know-how e asset competitivi, per accelerare la competitività e ridurre i rischi sugli investimenti. L’Italia è già l’ottavo partner commerciale della Regione di Bruxelles-Capitale e l’attenzione è rivolta alle grandi imprese, ma anche alle PMI e ai giovani e neo-imprenditori.”hub.brussels – ha aggiunto il rappresentante – lavora su due direttrici assolutamente complementari: da una parte assiste le aziende italiane che vogliono aprire un’entità giuridica nella regione di Bruxelles capitale, dall’altra parte aiuta le aziende di Bruxelles a entrare nel mercato italiano. Sono tante le aziende brussellesi che decidono ogni anno di varcare la soglia e quindi entrare nel mercato italiano. Questo lo fanno tramite distributori, importatori, agenti di commercio e il nostro aiuto è fondamentale perché noi siamo dei facilitatori, siamo dei generalisti, quindi ci occupiamo di tanti settori, di diversi settori e offriamo quindi un accompagnamento strutturato su misura gratuito e personalizzato per ogni tipologia di attività”.La sede di rappresentanza di hub.brussels si trova a Milano, nel quartiere di Porta Nuova: è la Brussels House, un progetto pilota innovativo, che vuole andare oltre sia l’ufficio sia il semplice showroom. “La Brussels House – ha concluso Pisana – è un progetto innovativo della regione di Bruxelles-Capitale. La Brussels House è aperta da quasi tre anni ormai, ha prodotto tanto valore aggiunto per le aziende di Bruxelles e anche tanto valore aggiunto per le aziende italiane che hanno aperto poi una filiale o una sede di rappresentanza a Bruxelles”.Nel primo semestre 2025 la Brussels House ha visto 10 workshop tematici, 15 eventi, 70 incontri bilaterali, 150 pratiche export seguite, oltre 2.000 ospiti.

