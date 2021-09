Da Milano a Glasgow per il clima: Youth4Climate, Pre-COP26 e All4Climate

ROMA – “L’Italia è in prima linea per la lotta ai cambiamenti climatici. Ma non basta. Occorre uno sforzo globale e proprio con questo obiettivo che stiamo organizzando Youth4Climate: perché è il momento in cui i giovani dalla protesta passino alla proposta. La crisi climatica comporta il rafforzamento del dialogo intergenerazionale. E, a Milano, sarà il momento in cui proveremo a renderlo concreto”. Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, lo dice in occasione della presentazione, questa mattina a Palazzo Marino a Milano, di Youth4Climate, Pre-COP26 e All4Climate, eventi che precedono la COP26. Come noto, infatti, il Regno Unito assumerà la Presidenza della COP26, in partenariato con l’Italia. La 26ma Conferenza delle Parti sulla Convenzione ONU sul cambiamento climatico (COP26) sarà ospitata a a Glasgow, mentre l’Italia ospiterà gli eventi preparatori, tra cui l’evento per i giovani Youth4Climate e il vertice Pre-COP, che si terranno a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre, oltre a All4Climate.

Quattrocento giovani delegati provenienti da tutto il mondo, decine di ministri dell’Ambiente, Capi di Stato, rappresentanti ONU, oltre 500 eventi nazionali e internazionali supportati dal settore privato e dalla società civile: sono i numeri della settimana italiana dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici che prevede due incontri di alto profilo internazionale e un fitto calendario di iniziative.

LEGGI ANCHE: Draghi al Mef: “Gli effetti dei cambiamenti climatici sono chiari, i disastri meteorologici sono quintuplicati”

LE INIZIATIVE

Dal 28 settembre al 2 ottobre la città di Milano ospiterà la Pre-COP26, l’Incontro di alto livello delle Nazioni Unite preparatorio della Conferenza delle parti sul clima (COP26) che si terrà a novembre a Glasgow, e l’evento dedicato ai giovani ‘Youth4Climate: Driving Ambition’.

All4Climate-Italy2021 sarà, invece, il grande palinsesto di eventi e iniziative pensato per accogliere, valorizzare e rafforzare i due grandi eventi internazionali, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e da Connect4Climate – World Bank Group, con la partecipazione del Comune di Milano e della Regione Lombardia e la partnership di Sky, che è il Principal Partner della COP26.

Dal 28 al 30 settembre, ad aprire l’agenda, sarà l’evento Youth4Climate: due giovani per ognuno dei 197 Paesi membri dell’UNFCCC (la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) saranno impegnati in gruppi di lavoro e dibattiti. Al termine dei lavori verrà adottato il documento finale che sarà poi condiviso nell’ambito dell’incontro di giovedì 30 settembre con i ministri impegnati nei lavori della Pre-COP26.

In quello stesso giorno, infatti, il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio Mario Draghi e del Primo Ministro britannico Boris Johnson, darà il via alla Pre-COP26. Tre giorni di lavori tra Governi e delegazioni provenienti da gran parte del mondo su aspetti politici chiave del negoziato del clima, “consapevoli che non potrà esistere un piano di riserva”.

Ad accompagnare i due appuntamenti internazionali sarà la ricchissima agenda di All4Climate, per la cui realizzazione è stato fondamentale il concreto impegno della società civile, del settore privato e del mondo artistico che hanno creduto e supportato decine di eventi di educazione e di sensibilizzazione sul tema dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, a partire dal grande concerto Music4Climate che si terrà il 30 settembre. Protagonista del concerto è Rockin’1000 – la più grande Rock Band al mondo, capace di far suonare all’unisono persone diverse per età, provenienza geografica, genere e formazione, attraverso il linguaggio universale della musica. Sul palco saliranno 100 musicisti – e tra loro diversi artisti nazionali e internazionali – per dare voce, con un repertorio di brani iconici della Storia del Rock, al tema del cambiamento climatico. La produzione è affidata a Piano B. Media partner del concerto e’ sempre Sky. L’evento sarà fruibile anche in diretta streaming sulla piattaforma interattiva A-LIVE al link www.alivemusic.tv.

Milano sarà il centro della campagna All4Climate ‘The World Is Watching’, realizzata da Connect4Climate – World Bank Group insieme all’agenzia I’m Not A Robot. Un messaggio chiaro e diretto, che mette in evidenza la volontà di creare attenzione e sollecitare all’azione concreta i Leader politici che hanno in mano il futuro del Pianeta, degli uomini e di tutti gli esseri viventi che lo abitano, perché il cambiamento climatico riguarda tutti. Un susseguirsi di sguardi per il mezzo televisivo, digital e social, outdoor e maxi-affissioni, che vogliono coinvolgere e rendere partecipi i cittadini tutti di quanto verrà discusso al Summit. Alla campagna possono aderire tutti attraverso le seguenti pagine Instagram e Facebook.

Il palinsesto All4Climate sarà arricchito da seminari e dibattiti internazionali al centro di cultura digitale MEET e da incontri in tutta la città, luogo simbolo della sostenibilità a livello internazionale.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Da Milano a Glasgow per il clima: Youth4Climate, Pre-COP26 e All4Climate proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento