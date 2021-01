Il Napoli di Gattuso è allo sbando. Ora come ora è difficile dire se è già fallito il progetto tecnico del tecnico calabrese. Insomma, è innegabile che la formazione azzurra stia deludendo tifosi e addetti ai lavori. Lo ripetiamo spesso ma la verità è che c’è molto di cui parlare; i problemi sono davvero tanti al di là di un’ipotetico cambio della guardia in panchina.

Biasin su Gattuso: il giornalista di Libero affida le sue parole a Facebook

Le cose – insomma – non vanno affatto bene, manca un progetto tattico e i calciatori sembrano totalmente demotivati. In radio e in tv non si parla d’altro: quale saranno le prossime scelte del presidente De Laurentiis? Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, difende a spada tratta l’attuale allenatore del Napoli. Queste le dichiarazioni di Biasin affidate a Facebook:

IL PROFILO DI RINO GATTUSO

“Il fatto che da 24 ore si dibatta del possibile esonero del tecnico potenzialmente 3° in classifica significa tante cose, ma una più di tutte: per scegliere di fare l’allenatore bisogna avere una punta di masochismo”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO!

The post Da Milano: “Discutono l’allenatore potenzialmente terzo. Bisogna essere masochisti per…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento