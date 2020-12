Da Milano: “Gattuso è stato chiaro con Giuntoli, il Napoli ha un grande obiettivo di mercato per gennaio”

Fabio Santini giornalista nonché esperto di mercato ha parlato del Napoli nel corso della trasmissione Il Processo in onda su 7 Gold. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Gattuso ha fatto un solo nome al diesse in vista del mercato di gennaio. Vuole Emerson Palmieri del Chelsea. Occhio però che c’è anche l’Inter sul giocatore e non è detto che i nerazzurri, proiettati verso il vertice della classifica, non possano spuntarla”.

Le strategie in vista del mercato di gennaio

Il collega parla anche del futuro del Papu Gomez, ormai ai ferri corti con l’Atalanta: “Lascerà Bergamo per una cifra che non sarà inferiore a dieci milioni di euro. Inter e Milan sono sulle tracce dell’argentino, sono loro le favorite assolute in Italia”. Insomma, pare che il Napoli sia defilato nella corsa al pezzo più pregiato dei “saldi” invernali.

