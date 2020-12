Davide Russo De Cerame, giornalista nonché esperto di mercato del gruppo Mediapason, ha parlato del futuro di Alejandro Gomez, il fantasista dell’Atalanta in rotta con il club orobico. Anche il Napoli potrebbe essere interessato alle prestazioni del funambolo argentino, ma il collega spegne gli entusiasmi dei tifosi partenopei. Queste le sue parole riprese dalla nostra redazione:

De Cerame: “Gomez al Napoli non serve”

“Napoli, Milan e Inter potrebbero fiondarsi su questo giocatore. Al Napoli, però, non servirebbe un profilo simile. In casa azzurri sono veramente tanti a fare quel ruolo lì dietro la prima punta centrale. I partenopei – prosegue il giornalista – hanno tanti giocatori di fantasia e Gomez non verrebbe mai a Napoli per fare la riserva. Il Papu – chiosa il collega – cerca una squadra dove possa esser protagonista assoluto”.

Clicca qui se vuoi restare sempre aggiornato

The post Da Milano: “Gomez-Napoli? Non esiste, il Papu non andrebbe in azzurro” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento