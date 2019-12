Da Milano – Lobotka sarà annunciato a inizio gennaio: i dettagli

Lobotka Napoli | Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, ha fornito le ultime sull’affare Lobotka ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Lobotka-Napoli è un’operazione quasi fatta e ad inizio gennaio potrebbe già arrivare anche l’annuncio. La valutazione di Lobotka si è abbassata da 25 milioni a 18 milioni e sarei molto sorpreso se dovesse saltare l’operazione. Il calciatore ha bisogno di adattarsi alla realtà Napoli, ma è adatto alla squadra, per caratteristiche. Giuntoli vuole mettere il giocatore a disposizione di Gattuso il prima possibile ed è fondamentale quindi portarlo subito a Napoli anche perché il ragazzo avrà bisogno di un periodo, seppur minimo, di ambientamento”.

Lobotka – Napoli, cifre e dettagli

In giornata la redazione di cm.com aveva fornito ulteriori dettagli sull’operazione: i due club hanno trovato l’accordo economico sulla base di 16 milioni di euro più 2 di bonus. Il centrocampista slovacco firmerà un contratto fino al 2024 da 2 mln di euro d’ingaggio a stagione. Nelle prossime settimane Lobotka dovrebbe già vestire la maglia azzurra: ormai manca soltanto la firma sul contratto. Il summit che si è tenuto nelle ultime ore ha fatto sì che l’affare possa andare in porto già nei primi giorni del nuovo anno solare. Gattuso avrà il rinforzo richiesto a centrocampo, la pedina che mancava per il suo 4-3-3.

