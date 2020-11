Da Milano – “Napoli rivale del Milan per lo scudetto? Vien da ridere…”

Carlo Pellegatti, noto telecronista e giornalista di Mediaset, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione: “Gattuso non ha un gran rapporto con l’Europa League anche se devo ammettere che non mi sarei mai aspettato la sconfitta del Napoli contro l’AZ. Allo stesso modo – prosegue il giornalista – mi ha stupito la sconfitta contro il Sassuolo.

Fa bene l’allenatore non parlare di scudetto. Certo, la Juventus non è più la stessa e l’Inter è in grandi difficoltà. Ma è difficile pensare che il Milan possa essere la squadra da battere e non posso sentir dire che il Napoli è la rivale del Milan per il tricolore. E’ una cosa che fa ridere. Il Milan è in gran forma ma da qui a dire che sono loro la favorita per il campionato ce ne passa. Gattuso fa bene a evitare svolazzi, è un uomo dalla grande cultura del lavoro, non ha mai fatto proclami”.

