Da Milano: “Scambio alla pari tra Napoli e Inter. Milik sarà nerazzurro a gennaio?” – I dettagli

Quale sarà il futuro di Arek Milik? Secondo quanto appreso da Sportmediaset, l’Inter sta pressando per sbaragliare la concorrenza e ingaggiare, sin da subito, il centravanti polacco (finito, di fatto, fuori squadra). Il club caro al presidente Zang sta valutando la possibilità di offrire al Napoli il cartellino di Radja Nainggolan.

Si tratterebbe di uno scambio alla pari che certamente non può essere fedele alla valutazione reale dell’azzurro (anche perché Nainggolan è un classe 1988), però bisogna considerare che Milik è in scadenza di contratto e che quindi nulla gli vieterebbe di firmare, già a febbraio, per un’altra squadra. La Juve, scrivono i colleghi, sembra essersi defilata… ma sarà vero? I bianconeri stanno provando a prendere uno tra Isco e Çalhanoğlu che, proprio come Milik, non dovrebbe rinnovare con il Milan.

