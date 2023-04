Da Murdoch un maxi-risarcimento al principe William per intercettazioni

Lo ha rivelato il fratello Harry nei documenti di una causa

Roma, 25 apr. (askanews) – L’impero media di Rupert Murdoch ha versato in segreto al principe britannico William una “somma di denaro molto alta” per chiudere un contenzioso su intercettazioni telefoniche illegali. E’ quanto si legge in alcuni documenti depositati in tribunale dal fratello Harry nell’ambito in una causa presos l’Alta Corte contro l’editore.

Il principe di Galles ha ricevuto il pagamento nel 2020 dopo aver intentato un’azione legale contro il proprietario del Sun and the News of the World, secondo quanto emerge dalle carte. Harry ha detto alla corte che i suoi tentativi di chiedere le scuse della società di Murdoch per le intercettazioni telefoniche sono stati effettuati con l’approvazione di sua nonna, la defunta regina Elisabetta II. Il reale afferma che prima del 2012 è stato stipulato un accordo segreto tra la famiglia reale e i “dirigenti senior” dell’azienda di Murdoch. Sulla base di questo accordo la famiglia relae si è impegnata a ritardare l’avviod i cause contro il gruppo editoriale in cambio di scuse.

Harry ha detto che la famiglia reale ha fatto questo dopo essere stata segnata dall’incidente del “Tampongate”, quando il Sun ottenne la registrazione di una telefonata tra il principe Carlo e Camilla, quando la coppia aveva una relazione e l’attuale re era sposato con Diana Spencer.

Harry ha detto che la famiglia reale desiderava disperatamente evitare una replica di quella situazione. “La ragione di ciò era evitare la situazione in cui un membro della famiglia reale avrebbe dovuto sedersi sul banco dei testimoni e raccontare i dettagli specifici dei messaggi vocali privati e altamente sensibili che erano stati intercettati da (il giornalista di The News of the World) Clive Goodman. L’istituzione era incredibilmente nervosa per questo e voleva evitare a tutti i costi il tipo di danno reputazionale che aveva subito nel 1993 quando il Sun e un altro tabloid avevano illegalmente ottenuto e pubblicato i dettagli di una conversazione telefonica intima avvenuta tra mio padre e la mia matrigna nel 1989, mentre era ancora sposato con mia madre”.

Harry afferma che News UK non ha rispettato l’accordo segreto quando ha chiesto queste scuse nel 2017 e sostiene che sono stati organizzati incontri senza esito con Rebekah Brooks, l’amministratore delegato di Murdoch’s News UK, e Robert Thomson, il capo globale della Global News Corp di Murdoch. Di conseguenza, Harry ha deciso di far causa contro l’editore del Sun e del News of the World.

