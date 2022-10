Da Napoli Nissan rilancia il green

Fine settimana denso di appuntamenti per il presidente e amministratore delegato della casa giapponese: Neapolis Marathon e open week end dedicato a Qashqai e-PO Nissan Center apre il suo terzo sito ad Agnano nel polo dell’automotive e celebra i 20 anni di partnership

Napoli sempre più green e libera dallo smog e dell’inquinamento. E’ un obiettivo possibile a cui punta Nissan, il colosso giapponese dell’automobile che ha uno dei punti strategici più avanzati del Sud Italia proprio nel capoluogo campano.

Ne è convinto il presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, il napoletano Marco Toro (nella foto con Salvatore Barbato), che in occasione della presentazione al pubblico del nuovo sito ad Agnano, ha illustrato le strategie del gruppo con particolare riferimento alla gamma di modelli elettrici, già presenti nel Nissan Center.

Tra le iniziative per valorizzare gli eventi ecosostenibili in città, Nissan sostiene la Neapolis Marathon, con la vettura ufficiale, Qashquai e-POWER, che apre e chiude la competizione, o la X-Train e-POWER che potrà essere provata su strada.

Salvatore Barbato, patron del gruppo Center, che da 20 anni è leader nel settore, ha già ribadito l’impegno del gruppo partenopeo nell’ottica di una transizione ecologica, ma ha soprattutto voluto dare un ulteriore stimolo all’amministrazione comunale, sottolineando l’esigenza di dotare la città di Napoli delle colonnine per la ricarica elettrica, per consentire ai napoletani di rivoluzionare il parco auto presente sul territorio.

Nissan Center inaugura un nuovo sito ad Agnano, in una zona a forte vocazione commerciale, il polo automotive della città di Napoli. Con un totale di 3 siti, Center consolida così il suo mandato Nissan in esclusiva per le province di Napoli e Salerno, un mercato strategico per Nissan nel Cetro Sud Italia.

Center, inoltre, celebra i 20 anni di attività e di partnerships con la Casa giapponese, e lo fa in un fine settimana denso di appuntamenti. Infatti, il 23 ottobre si terrà la seconda edizione della Neapolis Marathon, di cui Nissan è sponsor ufficiale, con Nissan Qashqai e-POWER vettura ufficiale della manifestazione, che aprirà e chiuderà la gara.

Nei giorni del 22 e 23 ottobre, vigilia e giornata di gara, il nuovo Nissan Qashqai e-POWER sarà protagonista presso tutte le concessionarie italiane, nell’ambito del primo dei due open weekend completamente dedicati alla vettura.

I clienti potranno provare l’innovativa motorizzazione elettrificata e-POWER che debutta in Europa proprio su Qashqai, la vettura che ha creato il segmento dei crossover.

A Napoli, le prove su strada si svolgeranno con partenza dagli showroom della concessionaria Center e dal centro città in Piazza Trieste e Trento, attigua a Piazza del Plebiscito. Nel week end a Napoli sarà protagonista anche Nissan X-Trail e-POWER, in esposizione statica nei siti della concessionaria e presso uno stand in Piazza del Plebiscito.

“20 anni di partnership tra Nissan e Center – ha commentato Marco Toro – rappresentano un traguardo importante e celebrarlo con un nuovo sito è il miglior presupposto per guardare positivamente al futuro. Nissan ha una gamma completamente nuova, con tutti i livelli di elettrificazione che un cliente può desiderare, e siamo certi che Center le saprà valorizzare al meglio.”

“Il 2022 è un anno importante per la nostra concessionaria, che corona 20 anni di impegno e fattiva collaborazione con Nissan. La nostra squadra – ha sottolineato Barbato – è pronta a scendere in campo con la solita professionalità e la passione dimostrati nel tempo, ancora più motivata delle tante novità Nissan in termini di prodotti e tecnologie”.

NISSAN QASHQAI e-POWER

e-POWER è un brevetto Nissan e rappresenta un approccio rivoluzionario e innovativo all’elettrificazione. Nel sistema e-POWER di Qashqai, il motore elettrico da 190 CV è l’unico che muove le ruote della vettura e garantisce un piacere di guida tipico di un EV, con accelerazione brillante e una notevole coppia subito disponibile, ad ogni regime e in ogni circostanza. L’energia elettrica necessaria alla trazione è prodotta a bordo della vettura da un raffinato motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri da 158 CV, capace di garantire la massima efficienza e rendimento grazie all’innovativa tecnologia con rapporto di compressione variabile. Il sistema non prevede ricarica alla spina e per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina presso un esercente tradizionale. Basta fare il pieno di benzina per viaggiare in elettrico per oltre 1.000 km.

Piacere di guida e bassi consumi fanno di e-POWER la migliore soluzione elettrificata disponibile, alternativa al diesel e vero elemento di transizione verso la mobilità 100% elettrica.

Anche la motorizzazione e-POWER gode inoltre di agevolazioni fiscali (riduzione o esenzione del bollo), costi di RCA agevolati, accesso gratuito alle ZTL nei grandi centri urbani e parcheggio gratuito sulle strisce blu, secondo le diverse disposizioni regionali e locali.

Ricca dotazione tecnologica per il comfort e la sicurezza

Nissan Qashqai è equipaggiato con ProPILOT Assist con Navi-link, che regola accelerazione e frenata nella singola corsia quando si viaggia in autostrada. In situazioni di traffico, può rallentare la vettura fino a fermarla e può farla ripartire automaticamente (se l’arresto dura meno di 3 secondi) quando le vetture di fronte riprendono a muoversi.

Pro PILOT Assist con Navi-link legge i segnali stradali e adatta automaticamente la velocità ai limiti indicati; acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocità nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali. Il sistema, inoltre, può intervenire sullo sterzo per aiutare a prevenire il cambio di corsia se è presente un altro veicolo nella zona di angolo cieco.