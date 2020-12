Da Natale ‘affondo artico’ con neve fino in pianura

AGI – Sin dalle prime ore di venerdì 25 dicembre, il giorno di Natale, aria gelida di origine artica irromperà dalla Porta della Bora (Alpi Giulie) e dilagherà su tutto il Nordest e sul medio Adriatico. Questo ‘affondo’ polare perturbato genererà un vortice ciclonico che darà vita a una fase di maltempo su gran parte d’Italia. Complice il repentino calo delle temperature la neve cadrà a quote via via piu’ basse toccando pure la pianura padana nei giorni successivi.

Il team del sito ‘www.iLMeteo.it’ avverte che sin dalle prime ore di venerdì 25 dicembre venti freddi faranno irruzione al Nordest portando con sé precipitazioni su tutto il Triveneto,

