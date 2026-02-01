domenica, 1 Febbraio , 26

Breve tregua sull’Italia, poi una lunga fase di maltempo: le previsioni meteo

Scontri al corteo per Askatasuna, Meloni alle Molinette in visita agli agenti feriti

Australian Open, oggi la finale Alcaraz-Djokovic – Diretta

Iran risponde all’Ue, Teheran dichiara eserciti europei “gruppi terroristici”

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

‘Da noi… a ruota libera’ torna oggi, domenica 1 febbraio, con un nuovo appuntamento alle 17.20 su Rai 1. Tra gli ospiti di Francesca Fialdini, Serena Rossi, Pilar Fogliati, Matteo Martari, Giulio Scarpati, Francesco Pannofino e Sarah Silvestri. 

Serena Rossi, è di nuovo in tour con il suo spettacolo teatrale ‘SereNata a Napoli’, da cui è stato inciso un disco, dallo stesso titolo, che raccoglie brani simbolo della tradizione napoletana. Poi, Pilar Fogliati, Matteo Martari e Giulio Scarpati sono protagonisti della terza stagione di ‘Cuori’, serie di successo di Rai 1.  

E ancora, Francesco Pannofino, attore e doppiatore dalla voce inconfondibile, che, al fianco di Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati, ha lanciato la campagna ‘Ferma il Gelo’, con l’obiettivo di raccogliere fondi per fornire aiuti essenziali durante l’inverno a persone rifugiate e sfollate in diversi Paesi. Infine, la storia di Sarah Silvestri, una donna aiutata, e per certi versi salvata, quando era solo una bambina, dallo stilista Valentino Garavani, diventato per lei un ‘padre ombra’ dopo la scomparsa improvvisa di suo padre. Grazie al suo sostegno, Sarah ha potuto coronare il suo sogno e oggi è un avvocato. 

