domenica, 18 Gennaio , 26

Buen Camino supera Avatar, ora è l’incasso italiano più alto di sempre

(Adnkronos) - Ennesimo record per Checco Zalone: in...

Verissimo, domenica 18 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

(Adnkronos) - Verissimo torna oggi, domenica 18 gennaio,...

Iran, Times: “16.500 dimostranti uccisi e 330mila feriti”

(Adnkronos) - Nella brutale e sanguinosa repressione delle...

‘Ornella senza fine’, stasera 18 gennaio: Fabio Fazio torna con lo speciale su Vanoni

(Adnkronos) - Torna Fabio Fazio con uno speciale...
da-noi…-a-ruota-libera,-oggi-domenica-18-gennaio:-gli-ospiti-e-le-anticipazioni
Da noi… a ruota libera, oggi domenica 18 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 18 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni

DALL'ITALIA E DAL MONDODa noi... a ruota libera, oggi domenica 18 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Da noi… a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, torna oggi, domenica 18 gennaio, alle 17.20 su Rai 1. Le interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo ma anche le storie di persone comuni che hanno dato una svolta alla loro vita, in un percorso di rinascita e cambiamento.  

Gli ospiti saranno Sergio Friscia, attore, comico e conduttore radiofonico siciliano, Mietta, cantante di tanti successi, che ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo ‘Per avere me’; Edoardo Leo, protagonista al cinema dal 22 gennaio della nuova commedia di Massimiliano Bruno ‘2 cuori e 2 capanne’.  

Fialdini farà poi conoscere la pubblico la storia di Vanessa Casu, trentenne romana che ha perso la vista a 19 anni e vive la sua vita come una continua sfida alla sua disabilità: è a un passo dal conquistare la cintura nera di kick-boxing e utilizza i social per smontare con ironia gli stereotipi sulla cecità, mostrando la sua quotidianità insieme al suo cane-guida Pancake. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.