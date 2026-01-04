domenica, 4 Gennaio , 26

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 4 gennaio: anticipazioni e ospiti

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 4 gennaio: anticipazioni e ospiti

Da noi... a ruota libera, oggi domenica 4 gennaio: anticipazioni e ospiti
Redazione-web
Redazione-web

(Adnkronos) –
Oggi, domenica 4 gennaio, nuovo appuntamento alle 17.20 con ‘Da noi… a ruota libera’. Come sempre, al centro del programma, le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti più attuali del mondo dello spettacolo e i racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio.  

Si racconteranno: Orietta Berti, artista amata dal pubblico, una carriera iniziata negli anni ’60 e ancora oggi una vera e propria icona pop; Maurizio Casagrande, attore e interprete della tradizione napoletana, attualmente in tournée con i suoi spettacoli; Barbara Alberti, scrittrice, giornalista, sceneggiatrice e opinionista e Barbara Foria, attrice, comica e conduttrice, nota per la sua brillante ironia.  

E poi, Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino, protagonisti del film tv ‘Tempi supplementari’ in onda su Rai 1 il 7 gennaio in prima serata. A seguire Fra’ Emiliano Antenucci, frate cappuccino, rettore del Santuario della Madonna del Silenzio in Avezzano, una delle figure più originali e riconosciute della spiritualità contemporanea italiana, che ha da poco pubblicato un nuovo libro ‘La fattoria di Gesù’. Infine, il piccolo Daniele Scardini, un bambino di 10 anni vittima di bullismo a causa dei suoi capelli lunghi e delle orecchie a sventola. 

