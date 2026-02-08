domenica, 8 Febbraio , 26

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

DALL'ITALIA E DAL MONDODa noi... a ruota libera, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Oggi, domenica 8 febbraio, nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e ‘Da noi…a Ruota Libera’, in onda alle 17.20 su Rai 1.  

Tra gli ospiti, Donatella Rettore, icona pop, da sempre all’avanguardia, che si esibirà sulle note del suo recente successo, ‘Malamocco’, tratto dal suo ultimo album ‘Antidiva Putiferio’; Pierpaolo Spollon, uno dei volti più apprezzati del piccolo e grande schermo, che torna come protagonista anche a teatro, da aprile, con un nuovo esilarante spettacolo: ‘La paternità spiegata malissimo’; la figlia del Maestro Peppe Vessicchio, Alessia, che ha pubblicato il romanzo ‘Fino a te’. E infine, special guest della puntata, uno dei personaggi più amati della tv, da grandi e piccoli: Topo Gigio. 

