domenica, 9 Novembre , 25

Ucraina, nuovi attacchi: “Russia sempre più vicina alla conquista di Pokrovsk”

(Adnkronos) - Nuova pioggia di droni e missili...

Serie A, oggi Roma-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - La Roma torna in campo. Oggi,...

Amici, oggi domenica 9 novembre: ospiti Vanoni e Annalisa

(Adnkronos) - Nuovo appuntamento con 'Amici' di Maria...

Atp Finals Torino, oggi il via: dal montepremi al calendario, la guida al torneo

(Adnkronos) - Iniziano oggi, domenica 9 novembre, le...
da-noi…-a-ruota-libera,-ospiti-e-anticipazioni-oggi-domenica-9-novembre
Da noi… a ruota libera, ospiti e anticipazioni oggi domenica 9 novembre

Da noi… a ruota libera, ospiti e anticipazioni oggi domenica 9 novembre

DALL'ITALIA E DAL MONDODa noi... a ruota libera, ospiti e anticipazioni oggi domenica 9 novembre
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e con ‘Da noi… a ruota libera’, in onda oggi domenica 9 novembre alle 17.20 su Rai 1. Ospiti di questa settimana Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi, protagonisti di ‘Un Professore 3’, la serie di successo di Rai 1 che tornerà dal 20 novembre.  

Spazio, anche, a ‘Ballando con le stelle’ e ai suoi protagonisti, con Martina Colombari e Luca Favilla. E ancora, la storia di Manuel che, affidato alla nascita a una coppia siciliana e diventato manager di successo con una brillante carriera all’estero, ha deciso di lasciare tutto e tornare in Sicilia per stare vicino ai suoi genitori adottivi, ormai anziani. Infine, Lino Guanciale parla del Commissario Ricciardi che tornerà a interpretare dal 10 novembre nella serie di Rai 1 ispirata ai romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.