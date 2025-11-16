domenica, 16 Novembre , 25

Da noi… a ruota libera, ospiti oggi domenica 16 novembre

(Adnkronos) – Oggi, domenica 16 novembre, su Rai 1 alle 17.20, torna ‘Da noi… a Ruota Libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini. Come sempre, al centro del programma, le interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e i racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio.  

Tra gli ospiti della settimana Ivan Zazzaroni, giornalista, direttore del ‘Corriere dello Sport’ e storico giurato di ‘Ballando con le stelle’ e Tony Maiello, vincitore dell’ultima edizione di ‘Tale e Quale Show’, un’esperienza che gli ha fatto venir voglia di tornare sul palco e far ascoltare la sua musica, dopo anni come autore per cantanti importanti, tra cui Laura Pausini, Giorgia e Marco Mengoni. E proprio nello studio di ‘Da noi… a ruota libera’ canterà in esclusiva il suo nuovo singolo ‘Sopravvivere’.  

In studio anche Lorenzo Liguori, un ragazzo oggi ventiduenne, che ha lottato contro i disturbi del comportamento alimentare, dopo essere stato bullizzato da adolescente per il suo essere “grassotello”, soffrendo di anoressia prima e vigoressia, l’ossessione della perfetta forma fisica, dopo. Presente anche Emanuela Apicella, medico psichiatra e psicoterapeuta, con una lunga esperienza clinica nella cura dei disturbi del comportamento alimentare. Infine, Giovanni Floris, giornalista, conduttore, autore di numerosi libri, con la sua ultima pubblicazione dal titolo ‘Asini che volano’. 

