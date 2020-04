DA NOI PIETA’ L’E’ VIVA

Cerco, se possibile, di raccogliere nel mio diario fatti e volti che non siano sempre e soltanto luttuosi, anche se l’ha ispirato, e lo mantiene, giorno dopo giorno, bollettino dopo bollettino, l’evento piu’ doloroso della mia vita. Un diario si tiene per il futuro, per ricordare, e mi piacerebbe un giorno – mi allungo la vita finche’ posso – ritrovare anche qualche nota lieta. Non e’ facile, anche se dalle storie di morte si puo’ sempre ricavare un flash di vita. Ho seguito su Raitre il racconto della vita di un mio maestro involontario, Giovannino Guareschi. Allevato a letture insolite come”Candido” e ” Il Borghese”,

