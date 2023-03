Da oggi Kishida in visita in India per nuovo piano Indo-Pacifico

Un vertice che punta a rafforzare le relazioni in chiave anti-cinese

Roma, 20 mar. (askanews) – Il primo ministro giapponese Fumio Kishida dà oggi l’avvio alla sua visita ufficiale in India, dove tratterà in particolare col premier indiano Narendra Modi degli assetti di sicurezza nell’Indo-Pacifico.

“Far procedere il Partenariato speciale strategico e globale avanzato India-Giappone (è il motivo per il quale) il primo ministro Kishida del Giappone è atteso con calore a Nuova Delhi per la seconda visita in India da primo ministro”, ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri indiano Arindam Bagchi su Twitter.

Kishida ha spiegato in precedenza che nella sua visita, che cotinuerà per due giorni, presenterà all’India un nuovo piano per un “Libero e aperto Indo-Pacifico” e di nuove modalità di cooperazione tra il G7, di cui quest’anno Tokyo è presidente di turno, e del G20, guidata nel 2023 dall’India.

In base al piano, che sarà annunciato durante la visita di Kishida in India da lunedì a mercoledì, il Giappone aumenterà il sostegno alle economie emergenti, in particolare nella regione, hanno affermato funzionari giapponesi.

India e Giappone hanno approfondito negli ultimi anni le loro relazioni, in particolare nei settori della difesa e della sicurezza, poiché entrambi affrontano la nuova assertività di una Cina sempre più forte nella regione.

La decisione di Kishida di annunciare il suo nuovo piano durante il vertice annuale tra i due paesi sottolinea l’importanza che Tokyo attribuisce a Nuova Delhi come attore chiave nella regione indo-pacifica.

India e Giappone, insieme a Stati Uniti e Australia, sono membri del cosiddetto Quad, che punta a contrastare il crescente peso strategico della Cina nella regione.

