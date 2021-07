Da oggi le Notti del Cinema, gli appuntamenti a Roma

ROMA – Anteprime, incontri, eventi e maratone da quella dedicata a Fantozzi, nel quarto anniversario della scomparsa di Paolo Villaggio, a quella su Dario Argento, organizzata in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello, fino alla maratona di film di Quentin Tarantino. E così via. Roma Capitale partecipa alle Notti Bianche del Cinema, che da oggi alle 18, fino al 4 luglio, alle 22, in tutta Italia, celebreranno la magia del grande schermo, tra titoli cult e anteprime, nonché incontri con professionisti del settore, in una 48 ore di proiezioni ed eventi non-stop. Ideata da Alice nella Città e realizzata insieme a tutte le associazioni di categoria nell’ambito del progetto di rilancio #soloalcinema, la manifestazione vede l’adesione di 70 sale in tutto il Paese, da Milano a Bologna, Torino, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari, Rovigo, Padova e molte altre. Nonché Roma, appunto.

Obiettivo dell’Amministrazione è mandare un nuovo e forte segnale di ripartenza, invitando il pubblico di appassionati, rimasti forzatamente a lungo lontani dalle sale a causa della pandemia, a tornare davanti al grande schermo per condividere con altri cultori o semplici curiosi il piacere della visione. In piena sicurezza, ovviamente. Un ulteriore modo per vivere insieme la città, all’insegna della cultura, in una vera e propria festa delle arti. In questo caso, del Cinema, tra lungometraggi, cortometraggi e docufilm, ma anche racconti di emozioni da backstage. Madrina della kermesse è Monica Bellucci.

NOTTI BIANCHE DEL CINEMA: GLI APPUNTAMENTI A ROMA

Molti gli appuntamenti in programma nella Capitale. Tra i nomi noti coinvolti, Massimiliano Bruno, protagonista di un evento speciale a lui dedicato, il 2 luglio, al Cinema Adriano. Riflettori accesi su Pierfrancesco Favino che, al Cinema Adriano, il 3 luglio, presenterà ‘Io la conoscevo bene’ di Antonio Pietrangeli, anche alla presenza di Elena Sofia Ricci. Lo stesso giorno, al Cinema Eden, Fabrizio Gifuni parlerà al pubblico del suo film del cuore Indagine su un cittadino al sopra di ogni sospetto di Elio Petri.

Alla Casa del Cinema, sabato 3 luglio alle ore 21, Volume Entertainment e Il Socio Aci presenteranno Maratona Fantozzi, in occasione del quarto anniversario della scomparsa di Paolo Villaggio. L’evento sarà inaugurato da Laura Delli Colli e presentato da Mario Sesti, e vedrà ospiti la famiglia Villaggio e diversi artisti, amici e compagni di viaggio di Paolo Villaggio. Seguirà la proiezione del docufilm La Voce di Fantozzi, con la regia di Mario Sesti e prodotto da Volume Entertainment. La Maratona proseguirà poi al Cinema Adriano, dalle 23. Alla manifestazione partecipa anche il Nuovo Cinema Aquila, centro di promozione cinematografica di Roma Capitale, con un articolato programma di proiezioni, che si svolgerà dalla mezzanotte alle tre del mattino sia del 2, sia del 3 luglio. In cartellone, una serie di cortometraggi e documentari, con proiezioni alla presenza degli autori. La Biblioteca Laurentina – Centro Culturale Elsa Morante omaggia Alfred Hitchcock, con una maratona che prende le mosse dai suoi film di esordio per attraversare poi tutto il periodo britannico fino ad arrivare alle prime pellicole dirette negli Stati Uniti in una serie di proiezioni “da brivido”, all’Arena Laurentina.

A chiudere le Notti Bianche del Cinema il 4 luglio sarà Edoardo Leo che al Multisala Andromeda presenterà al pubblico il suo esordio alla regia 18 anni dopo. Ogni sala cinematografica che aderisce alle Notti Bianche del Cinema pubblicherà sul proprio sito la programmazione degli eventi in calendario. L’iniziativa è organizzata da Alice nella Città insieme a Anica, Anec, Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello, U.N.I.T.A., 100autori, Anac, Ueci, Cna Cinema e Audiovisivo, Sngci con i Nastri d’Argento, Fice, Acec, Afic, doc/it e con il patrocinio del Ministero della Cultura, di Roma Capitale e il supporto di Regione Lazio, delle Italian Film Commissions, della Camera di Commercio di Roma e partner come Terna S.p.A. e Timvision. Media partner dell’evento Metro e Il Quotidiano del Sud.

