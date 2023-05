Da Pac Man al motorino fino ai jeans a vita alta e ai tortellini panna e prosciutto: è nostalgia anni ’80

ROMA – “Cosa resterà di questi anni ’80?” si chiedeva Raf in una delle sue più celebri canzoni. E hanno continuato a chiederselo gli italiani ripensando a un decennio rimasto nella mente e nel cuore di molti.E allora, in occasione dell’anniversario del lancio di Pac Man (avvenuto il 22 maggio 1980), il videogioco icona dell’epoca, Deliveroo ha realizzato, in collaborazione con Swg, un sondaggio che ha indagato sui ricordi, le memorie e le nostalgie più ricorrenti degli anni ’80. Un periodo così capace di ispirare a far parlare ancora di sé, tanto che, secondo la ricerca, oltre 1 italiano su 4 dichiara che avrebbe voluto essere adolescente proprio in quegli anni passati alla storia per la dinamicità, l’ottimismo, la fiducia nel futuro, ma anche per le tendenze musicali e le innovazioni.

I VIDEOGIOCHI

Non ultime, i videogiochi. Tra questi, l’indimenticabile Pac Man, simbolo di un’epoca, è quello che gli italiani ricordano con più nostalgia (31%), superando anche un grande classico come Super Mario (29%). Una passione, quella per la faccina gialla e i quattro fantasmini, capace anche di unire le generazioni, se è vero che Pac Man, come dimostra la ricerca, è il preferito anche tra i giovani nati tra il 1990 e il 2000, dove raggiunge picchi del 37%.

GLI ANNI ’80 A TAVOLA E LA SPECIALE PIZZA ISPIRATA A PAC MAN

E a tavola? Secondo gli italiani, un menù perfetto per celebrare gli anni ’80 sarebbe a base di tortellini panna e prosciutto (25%), cocktail di gamberi (16%) e banana split (15%). Chiudono la classifica, le penne panna e salmone, le penne alla vodka e l’insalata russa. Proprio per rendere omaggio, anche a tavola, ad un decennio così amato, Deliveroo ha realizzato, in collaborazione con la pizzeria Assaje, una pizza dedicata al videogioco, con una fetta in meno e con un supplì in più nella parte dei famosissimi fantasmini, pronti ad essere divorati da uno speciale pizza ispirata a Pac Man al gusto diavola, pomodoro, mozzarella e salame. La pizza celebrativa sarà disponibile sulla App fino al 28 maggio, in esclusiva dallo store Assaje.

GLI OGGETTI

Ma gli anni ’80 non sono solo piatti memorabili e videogiochi senza tempo. Sono tanti altri i ricordi che vale la pena rispolverare di questa fantastica, quanto indimenticabile, decade. Tra gli oggetti che gli italiani eleggono a simbolo degli anni ’80 troviamo il motorino (21%), il rullino fotografico (17%) e lo zaino di scuola (14%), soprattutto tra i nati negli anni ’70. Tra i più giovani, nati tra gli anni ’90 e 2000, ecco le sale giochi: il 25%, infatti, tornerebbe volentieri indietro tra flipper e vecchi cabinati.

LA MODA

La moda rappresenta senza dubbio uno dei punti saldi dell’espressione culturale di questo particolare decennio. Gli italiani non hanno dimenticato quello stile e quella tendenza così iconica e rappresentativa e si mostrano nostalgici innanzitutto per i jeans a vita alta (35%), di nuovo in voga negli ultimi tempi, per il chiodo di pelle e le scarpe di tela, entrambi al 33%.

I FILM E I PROGRAMMI TV

Non potevano mancare film e programmi tv. Per quanto riguarda i primi, il mitico ‘Ritorno al futuro’ (16%), il romanticissimo ‘Il tempo delle mele’ (13%) e gli scatenati balli di ‘Dirty Dancing’ (11%) sono le pellicole icona di un’epoca. Tra i programmi TV, sono rimasti nel cuore la comicità di ‘Drive In’ (22%) e ‘Bim Bum Bam’ e il mitico pupazzo Uan (14%). Sull’ultimo gradino del podio ‘La Corrida’ di Corrado, con il 13%.

