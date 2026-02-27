da-palermo-a-roma-con-un-volo-“family-dog”:-primo-test-per-il-cirneco-ross-e-il-setter-evan

PALERMO – Si chiamano Ross, di 6 anni, ed Evangelista noto come Evan, di 5 anni, e sono un Cirneco dell’Etna di 15,5 chili e un Setter inglese di 28 chili, i due cani di grossa taglia – da 8 a 30 chilogrammi – che hanno viaggiato dall’aeroporto di Palermo a Rome Airports a bordo di un volo Aeroitalia per il primo test family dog.

I due animali sono stati accompagnati dai loro proprietari, Marcello Marchetti di Cremona e Adriano Checcucci di Firenze, che si sono imbarcati al gate A18 nel volo XZ2712 in partenza alle 12:55, file 18 e 33, dopo aver effettuato il check-in al banco della compagnia aerea e passato i controlli di sicurezza.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it