Da Palermo a Roma con un volo “family dog”: primo test per il cirneco Ross e il setter Evan
Mondo

Da Palermo a Roma con un volo "family dog": primo test per il cirneco Ross e il setter Evan

PALERMO – Si chiamano Ross, di 6 anni, ed Evangelista noto come Evan, di 5 anni, e sono un Cirneco dell’Etna di 15,5 chili e un Setter inglese di 28 chili, i due cani di grossa taglia – da 8 a 30 chilogrammi – che hanno viaggiato dall’aeroporto di Palermo a Rome Airports a bordo di un volo Aeroitalia per il primo test family dog.

I due animali sono stati accompagnati dai loro proprietari, Marcello Marchetti di Cremona e Adriano Checcucci di Firenze, che si sono imbarcati al gate A18 nel volo XZ2712 in partenza alle 12:55, file 18 e 33, dopo aver effettuato il check-in al banco della compagnia aerea e passato i controlli di sicurezza.
