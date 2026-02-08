domenica, 8 Febbraio , 26

La mamma di Franzoni si commuove: “Prima della discesa tante preghiere. E ora può divertirsi…”

(Adnkronos) - “Le emozioni sono sempre fortissime, dal...

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia: il caso diventa politico

(Adnkronos) - Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione di...

Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: “E’ stato offeso e minacciato, odio inaccettabile”

(Adnkronos) - "Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che...

Milano Cortina, “nel Villaggio anche i profilattici”: la sorpresa degli atleti

(Adnkronos) - "Qui c'è tutto". Il Villaggio Olimpico...
da-promessa-dello-sci-a-bronzo-nello-snowboard:-chi-e-lucia-dalmasso,-quinta-medaglia-azzurra-a-milano-cortina
Da promessa dello sci a bronzo nello snowboard: chi è Lucia Dalmasso, quinta medaglia azzurra a Milano Cortina

Da promessa dello sci a bronzo nello snowboard: chi è Lucia Dalmasso, quinta medaglia azzurra a Milano Cortina

DALL'ITALIA E DAL MONDODa promessa dello sci a bronzo nello snowboard: chi è Lucia Dalmasso, quinta medaglia azzurra a Milano Cortina
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Lacrime di gioia per Lucia Dalmasso. Oggi, domenica 8 febbraio, l’azzurra regala al Team Italia la quinta medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina (dopo Franzoni, Paris, Lollobrigida e Goggia), nello snowboard. A Livigno, è sua (per soli 11 centesimi) la finale-derby tutta italiana contro Elisa Caffont nello slalom gigante parallelo. Decisiva la rimonta finale. Nella big final, oro alla Repubblica Ceca con Maderova, argento all’Austria con Payer. 

 

Ma chi è Lucia Dalmasso? Nata a Feltre il 28 maggio del ’97, fino a pochi anni era una promessa di sci alpino, inserita nel gruppo Futur Fisi della nazionale. Il destino, poi, si mette di traverso e un brutto infortunio ai crociati di tutte e due le ginocchia stravolge i suoi piani. Mamma Elena e papà Pietro la aiutano a tornare in pista, ma si ‘rompe’ qualcosa con lo sci e dunque si cimenta nello snowboard per rinascere e ricominciare. Un amore, quello con la tavola, a prima vista. 

Nel gennaio 2023 arriva così il primo podio in Coppa del Mondo (seconda nel Pgs nordamericano di Blue Mountain) e nello stesso mese dell’anno dopo il primo successo a Scuol. Ancora nel 2023 sfiora il podio ai Mondiali di Bakuriani, dove chiude al quarto posto.  

Curiosità: nel tempo libero, Lucia si diverte leggendo e disegnando le mete dei suoi prossimi viaggi. A Milano Cortina, ha coronato il sogno di una carriera.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.