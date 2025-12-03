Da Pubblicità Progresso campagna #FUORIDALVETRO su povertà relazionale

Roma, 3 dic. (askanews) – Nei prossimi giorni sarà on-air, sulle principali emittenti televisive italiane, #FUORIDALVETRO, la campagna di comunicazione sociale della Fondazione Pubblicità Progresso dedicata a sensibilizzare, soprattutto i giovani, sulle gravi conseguenze della povertà relazionale e dell’uso eccessivo dei dispositivi digitali. La campagna ha l’obiettivo di stimolare un cambiamento positivo, coinvolgendo indirettamente anche famiglie ed educatori, affinché contribuiscano a prevenire questo fenomeno crescente attraverso l’esempio e comportamenti virtuosi. La povertà relazionale, caratterizzata dall’isolamento e dalla difficoltà a instaurare relazioni autentiche, è sempre più diffusa. In particolare, tra le nuove generazioni è amplificata dall’iperconnessione e dal sovraccarico di device digitali. #FUORIDALVETRO invita tutti a uscire dalla “bolla” digitale, aprirsi all’incontro e alla conoscenza di nuove realtà, per sviluppare un maggior spirito critico e un senso di comunità.

Lo spot verrà trasmesso sulle principali reti tv a partire su RTV San Marino, da domenica 7 dicembre su Mediaset e a seguire, RAI, Sky e Warner Bros Discovery. Sarà, inoltre, supportata da una pianificazione media che coprirà canali tradizionali e digitali. Lo spot televisivo, dal forte impatto emotivo, esorterà tutti a riscoprire il valore del contatto umano e a mantenere un equilibrio sano tra tecnologia e vita reale. Famiglie ed educatori sono chiamati a svolgere un ruolo attivo, promuovendo ambienti di crescita relazionale e un uso responsabile della tecnologia.

“La Fondazione Pubblicità Progresso, con #FUORIDALVETRO, si conferma impegnata nella promozione di una comunicazione sociale che non solo informi, ma ispiri un vero cambiamento di atteggiamenti, per tutelare il benessere delle nuove generazioni e favorire uno sviluppo comunitario più coeso” – dichiara il Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso, Andrea Farinet. La campagna di comunicazione #FUORIDALVETRO è stata realizzata dalla Fondazione Pubblicità Progresso grazie all’agenzia ADV PHOENIX e al coordinamento di UNA (Aziende della Comunicazione Unite).

#FUORIDALVETRO rappresenta un’importante occasione per riflettere sul rapporto tra nuove tecnologie e qualità delle relazioni umane e per sostenere una cultura che metta al centro la persona e la comunità più che lo schermo.