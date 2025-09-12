venerdì, 12 Settembre , 25

Dal padel al basket, è boom di infortuni dopo vacanze: i consigli degli ortopedici

(Adnkronos) - Quando l'attività fisica si intensifica improvvisamente...

Mattarella: “Ventotene ispirazione valori di pace e democrazia, alla base Ue”

(Adnkronos) - "Ventotene da luogo di reclusione e...

Barbara D’Urso torna in tv dopo due anni: “Ballando è una rinascita”

(Adnkronos) - Barbara d'Urso torna in televisione, dopo...

Dalla cucina alla cameretta, in casa i rischi invisibili per il respiro dei bambini

(Adnkronos) - I fumi di cottura, il gas,...
“da-quella-casa-uscira-in-una-bara”,-arrestato-47enne:-perseguitava-l’ex-moglie
“Da quella casa uscirà in una bara”, arrestato 47enne: perseguitava l’ex moglie

“Da quella casa uscirà in una bara”, arrestato 47enne: perseguitava l’ex moglie

DALL'ITALIA E DAL MONDO"Da quella casa uscirà in una bara", arrestato 47enne: perseguitava l'ex moglie
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Da quella casa uscirà in una cassa di legno… devo causarle quante più sofferenze possibili… la sua vita è legata alla mia fine pena”. E’ così che un uomo di 47 anni, durante l’interrogatorio di garanzia, ha parlato ai poliziotti della sua ex moglie. L’uomo era stato arrestato in esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Gela, su richiesta della procura, per i reati di atti persecutori e danneggiamento seguito da incendio.  

Il 47enne, indagato per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie, era già stato arrestato nel mese di agosto per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. In quell’occasione il gip aveva aggravato la misura cautelare disponendo gli arresti domiciliari. L’uomo, per danneggiare l’abitazione della ex, è anche arrivato ad appiccare il fuoco ai mastelli della raccolta dei rifiuti posizionati davanti il portone d’ingresso.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.