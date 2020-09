Da Regioni linee guida per riaprire gli stadi al 25% della capienza

ROMA (ITALPRESS) – Stadi e palazzi dello sport pronti a riaprire i cancelli al pubblico fino ad un massimo del 25% della capienza. La Conferenza delle Regioni ha elaborato le “Linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive”, si aspetta l’ok dal governo, ma intanto la Regione Lazio si smarca.

“Oggi abbiamo elaborato e approvato un documento di proposta al governo per l’adozione di linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive ed uno per la ripresa degli sport di contatto”, ha detto il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,

