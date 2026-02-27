venerdì, 27 Febbraio , 26

Sanremo 2026, Mecna chi è: la cover con Mara Sattei

(Adnkronos) - Mecna tra i protagonisti della serata...

FantaSanremo, la quarta serata in diretta: i bonus e i malus assegnati

(Adnkronos) - E' il momento di una delle...

Sanremo 2026, Fabrizio Moro chi è: la cover con Eddie Brock

(Adnkronos) - Fabrizio Moro tra i protagonisti della...

Vivian Jenna Wilson, la figlia trans di Elon Musk in passerella per Gucci

(Adnkronos) - Vivian Jenna Wilson, figlia primogenita di...
HomeVideo NewsDa Sanremo a Frosinone, musica di Bennato incontra la fragilità
da-sanremo-a-frosinone,-musica-di-bennato-incontra-la-fragilita
Da Sanremo a Frosinone, musica di Bennato incontra la fragilità
Video News

Da Sanremo a Frosinone, musica di Bennato incontra la fragilità

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Visita a Cittadella Cielo di Nuovi Orizzonti

Roma, 27 feb. (askanews) – Una visita carica di emozione e significato quella di Edoardo Bennato alla Cittadella Cielo, sede della Comunità Nuovi Orizzonti, comunità di diritto pontificio fondata da Chiara Amirante. L’artista napoletano, tra i più amati protagonisti della musica italiana, ha scelto di trascorrere alcune ore all’interno della struttura che rappresenta il cuore pulsante dell’opera di Nuovi Orizzonti, impegnata nell’accoglienza e nel sostegno di persone che vivono situazioni di disagio, fragilità e marginalità sociale.Durante la visita, Bennato ha preso parte alla Santa Messa celebrata da Don Davide Banzato, condividendo con gli ospiti e gli operatori un momento di raccoglimento e spiritualità. Un’occasione vissuta in un clima di grande semplicità, in cui la presenza dell’artista si è inserita con naturalezza nella vita quotidiana della comunità, fatta di preghiera, ascolto e relazioni autentiche.Nei giorni in cui la musica italiana è protagonista sul palco del Festival di Sanremo, tra luci, applausi e milioni di telespettatori, Edoardo Bennato ha scelto un luogo diverso per vivere la forza delle sue canzoni: la Cittadella Cielo di Frosinone. Un palcoscenico meno mediatico, ma altrettanto significativo, dove la musica diventa incontro, ascolto e speranza concreta.Al termine della celebrazione, il cantautore si è intrattenuto a lungo con i ragazzi accolti nella Cittadella Cielo. Tra sorrisi, strette di mano e dialoghi spontanei, Bennato ha ascoltato le loro storie, condividendo parole di incoraggiamento e riflessioni sulla vita, sulle difficoltà e sulla forza di rialzarsi.Un momento particolarmente intenso, in cui la musica filo conduttore della carriera dell’artista è diventata anche linguaggio di vicinanza e speranza. Le sue canzoni, che hanno accompagnato intere generazioni, hanno rappresentato per molti un simbolo di libertà, ricerca e autenticità.La presenza di Edoardo Bennato alla Cittadella Cielo ha rappresentato un segno concreto di attenzione verso la missione della Comunità Nuovi Orizzonti, che da anni opera in Italia e nel mondo per offrire percorsi di rinascita personale e reinserimento sociale. Una giornata intensa, vissuta all’insegna della condivisione e della speranza, che ha lasciato un segno profondo nei cuori di quanti hanno potuto partecipare a questo incontro speciale.

Previous article
Sulla statua di Churchill a Londra le scritte rosse “Free Palestine”
Next article
Italia-Golfo, Di Maio: grandissima opportunità nostre eccellenze

POST RECENTI

Video News

Lakeland, la Finlandia fra miti scandinavi, sciamani e slow travel

La destinazione ha un'aura di mistero e di folklore quasi fiabescoMilano, 27 feb. (askanews) - Lakeland, nota come Regione dei Laghi finlandese, ha incontrato la...
Video News

Sanremo, iliad celebra il valore della trasparenza tra musica e calcio

Con Christian Vieri, Ciro Ferrara e Leo GassmanSanremo, 27 feb. (askanews) - Una festa di musica, divertimento e sport. iliad è di nuovo presente a...
Video News

Bocelli: palco Sanremo importante, non fatevi cambiare dal successo

Il tenore super ospite della serata finaleSanremo, 27 feb. (askanews) - Il palco di Sanremo "fa paura soprattutto a chi inizia, a chi sa che...
Video News

Sanremo, Bocelli: “Conduttore festival donna? Serve bravo, ma non io”

Il tenore alla serata finale per omaggio a Baudo: lanciò mia carrieraSanremo, 27 feb. (askanews) - "Penso che Sanremo come tutte le cose di questo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.