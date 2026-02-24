martedì, 24 Febbraio , 26

Da Sanremo al Campania arrivano LDA e AKA7even
News

Il 5 marzo l’emozione si firma dal vivo

Il Centro Commerciale Campania si prepara ad accogliere un nuovo e attesissimo appuntamento dedicato alla musica e al pubblico più giovane.

Giovedì 5 marzo, alle ore 20.00, in Piazza CampaniaLDA e AKA7even, freschi della partecipazione al Festival di Sanremo, incontreranno il pubblico per un firmacopie esclusivo in occasione dell’uscita dell’album Poesie Clandestine.

Un evento speciale che conferma il Campania come luogo di emozioni, incontri e appuntamenti dal vivo capaci di trasformare una semplice visita in un’esperienza da ricordare.

Modalità di accesso

Per partecipare all’evento sarà necessario:

  • Acquistare l’album in anteprima presso il Mondadori Bookstore del Centro Commerciale Campania a partire dalle ore 18.00 del 5 marzo.
  • Recarsi al box informazioni in Piazza Centrale con lo scontrino di acquisto.
  • Scaricare l’app Io&Campania per ricevere il pass di accesso.

Il Centro Commerciale Campania conferma il proprio ruolo come spazio capace di accogliere eventi di richiamo e iniziative dedicate alle nuove generazioni, integrando intrattenimento, cultura pop e partecipazione attiva del pubblico.

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.