Da Sanremo alla M4 di Milano: Alpro celebra cappuccino veg con Rose Villain

Nella Citta dei fiori aperto un pop-up bar in occasione del Festival

Milano, 13 feb. (askanews) – La collaborazione tra Alpro, brand di bevande vegetali del gruppo Danone, e la cantante Rose Villain approda a Sanremo. Nella settimana del festival infatti nella città dei fiori è aperto il Villain Café, un pop-up bar in via Carli, dove assaggiare il Blue Villain Alproccino, una ricetta rivisitata del classico cappuccino in versione vegetale che ha tra gli ingredienti la spirulina che conferisce il colore blu alla bevanda

Il Villain Cafè nasce come takeover della storica pasticceria San Romolo di Sanremo: qui viene proposta la bevanda sviluppata in collaborazione con la cantante in gara a Sanremo e disponibile in tutti i top bar Alpro. Per tutto il mese di febbraio ci saranno anche altre iniziative come quella che coinvolge la metropolitana M4 di Milano completamente tinta di tinge di blu. Con vagoni brandizzati Alpro, l’energia della metropoli lombarda incontra l’ironia del brand, trasformando il viaggio quotidiano in un’esperienza unica, che celebra la musica, la creatività e il benessere, regalando un sorriso ai viaggiatori.

“Ecco come rendiamo concreto il futuro che immaginiamo: un luogo dove le alternative vegetali non solo esistono, ma conquistano il palato di tutti, trasformando ogni colazione in un’esperienza sorprendente – dichiara Yoann Steri, digital & data Director di Danone Italia – Noi di Alpro, come leader dei prodotti plant based, sogniamo che ci sia un’alternativa vegetale in ogni bar e con il Blue Villain Alproccino portiamo questa visione in oltre 50 bar italiani e fino a Sanremo, grazie alla creazione del Villain Cafè in collaborazione con Rose Villain. Queste attivazioni dimostrano come i prodotti vegetali possano essere il cuore delle nuove tendenze, confermando il ruolo di Alpro nel rivoluzionare e valorizzare l’esperienza e l’offerta di bar e caffetterie”.