Da Sean Diddy a Mangione, i detenuti del carcere dov’è Maduro

(Adnkronos) – Il Metropolitan Detention Center (Mdc) di Brooklyn, dove è stato condotto il leader venezuelano Nicolas Maduro e dove si prevede resti in attesa del processo, è un carcere federale in cui sono stati detenuti diversi volti noti. Tra loro il rapper Sean “Diddy” Combs, che al Metropolitan Detention Center di Brooklyn è rimasto per poco più di un anno, prima di essere condannato a ottobre a oltre quattro anni di carcere federale. 

Attualmente detenuto presso l’Mdc c’è Luigi Mangione, il ventisettenne accusato di aver sparato e ucciso l’amministratore delegato della UnitedHealthcare, Brian Thompson, in quello che i procuratori federali hanno definito un omicidio mirato a sangue freddo. 

Anche Sam Bankman-Fried, co-fondatore dell’exchange di criptovalute Ftx, sta scontando nel carcere di Brooklyn una pena a 25 anni di carcere dopo essere stato condannato per frode. 

