​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! L’Inter resta in ansia per le condizioni fisiche di Samir Handanovic (costretto ad alzare bandiera bianca nella vittoriosa trasferta di Udine per un infortunio alla mano sinistra e a lasciare spazio all’esperto Daniele Padelli), ma non solo. L’infortunio alla mano sinistra del portiere sloveno è serio visto che si è fratturato il quinto metacarpo, ovvero il mignolo….

L’articolo Da Sensi e Borja Valero a Gagliardini e Handanovic: Inter, le ultime dall’infermeria verso il derby proviene da Notiziedi.

