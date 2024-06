da-terrazza-del-museo-d’orsay-vista-esclusiva-su-apertura-olimpiadi

L’annuncio di Airbnb: la offrirà a una selezione di ospiti

Milano, 7 giu. (askanews) – Quest’anno, i Giochi Olimpici di Parigi 2024 offriranno una straordinaria Cerimonia di Apertura che avrà luogo sulle iconiche rive della Senna, sulla quale ogni nazione sfilerà rappresentata da un’imbarcazione. Ed è già caccia alla vista panoramica più suggestiva. Lungo il percorso si trova il Museo d’Orsay, la cui terrazza offre una vista mozzafiato sia sul fiume che sulla città, ed è proprio da questa location esclusiva che una selezione di ospiti Airbnb avrà l’occasione di assistere alla Cerimonia di Apertura in compagnia di un host d’eccezione come Mathieu Lehanneur, il genio creativo dietro la Torcia e il braciere dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. “In quanto designer francese, è per me un onore prendere parte a un evento globale di questa portata ed essere host di questa iniziativa mi permette di condividere la mia passione per l’arte e le Olimpiadi con i fan provenienti da tutto il mondo”, afferma Lehanneur.

La serata avrà inizio nell’atrio principale del Museo d’Orsay, dove uno storico dell’arte accompagnerà gli ospiti in un tour esclusivo alla scoperta della più grande collezione impressionista al mondo. La visita si concluderà sulla terrazza del museo, trasformata in un magico giardino dove gli ospiti potranno rilassarsi in attesa dell’inizio della Cerimonia di Apertura. A questa esperienza potranno partecipare 15 ospiti con un accompagnatore ciascuno, per un totale di 30 persone. Durante la serata, gli ospiti avranno la possibilità di partecipare a esperienze speciali. In primis una visita esclusiva al Museo d’Orsay, sede della più grande collezione di arte impressionista al mondo. Assistere dalla postazione privilegiata e sopraelevata della terrazza alla sfilata lungo la Senna delle barche e dei 10.500 atleti olimpici. Un workshop di degustazione a cura di Margot LeCarpentier, nominata “barman più influente di Parigi” all’interno della World’s Best Bar List 2020. Il DJ set di Kirou, fondatore del collettivo artistico e musicale parigino 99GINGER. L’accesso esclusivo ai progetti di Mathieu Lehanneur, tra cui la Torcia dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’esperienza sarà gratuita e si svolgerà il 26 luglio 2024 dalle 18.00 all’1.00.

La richiesta di prenotazione è da inviare a partire dal 13 giugno alle ore 15.00 su airbnb.com/orsayexperience. Gli ospiti sono responsabili del proprio viaggio di andata e ritorno da Parigi così come del loro pernottamento. Sono inoltre tenuti a rispettare le norme locali e a procurarsi un pass digitale (Pass Jeux) per accedere al Museo d’Orsay.