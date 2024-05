da-titan-a-claw,-la-nuova-line-up-di-msi-arriva-in-italia

Portatili superperformanti e la prima console dell’azienda taiwanese

Milano, 23 feb. (askanews) – Non solo gaming, ma anche business e content creation con strumenti super performanti dotati delle tecnologie più avanzate e supportati dall’intelligenza artificiale. Sono i nuovi prodotti di Msi, l’azienda tech taiwanese di fascia premium, che ha presentato in Italia la sua nuova line-up.Nuova punta di diamante della linea gaming, il Titan 18 HX, vincitore di due Innovation Award al Ces 2024 a Las Vegas. Matteo Lippolis, Fae Engineer Msi Italy srl: “Un portatile che è adatto praticamente a qualsiasi tipo di utilizzo. Potrà essere usato per il gaming ma anche per l’utilizzo lavorativo vero e proprio, quindi sfoderando i muscoli. È un modello che presenta tantissime novità, un solid body a livello di touchpad, abbiamo all’interno tante nuove caratteristiche e anche supporto all’intelligenza artificiale”.”Abbiamo poi anche tante altre varianti come per esempio lo Stealth 16 AI. Quindi anche qua c’è il supporto all’intelligenza artificiale ed è un modello, diciamo, diverso rispetto al Titan, più orientato alla mobilità e che può essere utilizzato appunto dove si vuole”, ha aggiunto Lippolis.L’intelligenza artificiale è parte integrante dei nuovi prodotti Msi: “Praticamente tutti i portatili avranno il supporto all’AI. Ci sono due tipi di AI, giusto per generalizzare. L’AI attraverso la grafica: abbiamo rilasciato MSI AI Artist che è un programma che permette, attraverso poche semplici parole, di realizzare un’immagine completamente finita o comunque che può essere anche processata in un secondo momento che sfrutta appunto i tensor core della scheda video; dall’altro lato invece i modelli che avranno a disposizione il nome AI, come Stealth 16 AI, sono i portatili che hanno a disposizione i nuovi processori ULTRA, quindi la prima generazione Intel che sfrutta l’intelligenza artificiale. Avrà a disposizione la NPU che è il Neural Process Unit che è il processore che si occupa della gestione a livello di calcoli, a livello computazionale dell’intelligenza artificiale”.Una delle novità più attese dalla casa taiwanese è la prima console firmata Msi: Claw, una console all’avanguardia, ergonomica e particolarmente reattiva, dotata di Cpu Intel Core Ultra 7 in grado di assicurare un gameplay di alto livello anche in movimento. Tra gli assi di Claw una batteria che garantisce un tempo record di autonomia fino a due ore. Claw sarà disponibile in Italia a inizio Aprile, con prevendita a partire dal 14/03/2024 da Mediaworld.Completamente aggiornate le linee Content Creation e Business, quest’ultima con diversi modelli Prestige, un po’ per tutti i gusti ma uniti da un filo rosso: “Sono tutti orientati comunque alla mobilità, alla sicurezza e alle prestazioni, dato che sono comunque portatili molto prestanti e che utilizzano i nuovi processori Intel”, ha concluso Lippolis.Msi: https://it.msi.com/Landing/2024-All-series-laptops/nb