Da Torino: “De Laurentiis festeggia? Ok, ma la Juve così si carica. Magari il 3-0 sarà restituito sul campo…”

Luca Fausto Momblano, giornalista di Telelombardia e di TopCalcio nonché esperto di Juventus, ha parlato nel corso della trasmissione Azzurro Italia TG, in onda su Telelombardia.

Le prime impressioni da Torino

“Vi do una notizia, abbiamo ricevuto questa imbeccata dagli ambienti vicino alla Juventus. La Juventus non farà nulla ma si farà certamente viva per capire, magari di concerto con il Napoli, qual è la data più giusta per giocare questa partita. Il fatto certo di questa decisione è uno solo: ci sono tante squadre che non si sentono tutelate dalla giustizia. De Laurentiis festeggia con quel tweet? Ci sta che festeggi adesso, è una bella soddisfazione per lui. Occhio però, che la Juventus si esalta in queste situazioni”. L’opinionista Giordano Mischi, storica voce di Top Calcio 24 e tifoso della Juventus commenta così: “Magari il 3-0 lo restituiamo sul campo”.

