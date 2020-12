Da Torino: Giampaolo sta pensando allo schieramento anti-Napoli, occhio alle assenze – I dettagli

I colleghi di Toronews hanno analizzato l’attuale momento del Torino (momento non semplicissimo per la verità) e hanno ipotizzato il probabile schieramento della formazione granata che nel prossimo turno sarà impegnata contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Partendo già dal ruolo del portiere, ci sono dei dubbi. Milinkovic-Savic non ha nè sfigurato nè pienamente convinto sia a Roma che a Torino contro il Bologna. C’è però da capire se Sirigu possa essere di nuovo pronto per la causa, completamente concentrato e decisivo. Capitolo difesa: Lyanco è arrivato alla quinta ammonizione e per questo non ci sarà contro i partenopei. Al suo posto potrebbe toccare a Nkoulou, ma non è completamente escluso che sia Buongiorno il candidato per sostituirlo. Con lui ci saranno anche Bremer, Rodriguez e Izzo.

Qui Toro, l’analisi parte dalla difesa

In mezzo al campo potrebbe esserci una conferma in blocco del trio visto in campo contro il Bologna, con Gojak, Rincon e Linetty a spartirsi la zona centrale delle terreno da gioco. Tenendo sempre a mente la possibilità di un ritorno alla difesa a 3, sulle fasce dovremmo ritrovare appunto Singo e a sinistra, vista l’indisponibilità sicura di Ansaldi e quella probabile di Murru, potrebbe essere adattato Vojvoda, entrato solo nel finale contro il Bologna.

La certezza in attacco è il Gallo Belotti

Per concludere, l’attacco. Di certo c’è la presenza di Andrea Belotti, capitano granata a cui il Toro continua ad aggrapparsi. Al suo fianco (o alle sue spalle, nel caso di un ritorno al 3-5-1-1) potrebbe esserci Lukic, ma nel caso in cui il serbo dovesse essere arretrato come mezzala – presumibilmente al posto di Gojak – allora potrebbe toccare all’autore dell’ultimo gol granata, Simone Verdi, che tornerebbe anche a Napoli da ex, così come successo contro la squadra di Mihajlovic. Sullo sfondo anche la candidatura di Simone Zaza. Clicca qui se vuoi restare sempre aggiornato sul Napoli Clicca qui se vuoi restare sempre aggiornato sul Torino

