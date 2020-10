Da Torino: “La Juventus non risponde a De Luca per evitare un 3-0 a tavolino per il Napoli”

Vincenzo De Luca scende in campo “a difesa del Napoli” di Aurelio De Laurentiis. Tra i due, com’è noto, corre buon sangue e su questo particolare si scatena la stampa del nord. Secondo quanto riferisce Tuttosport la Juventus non risponderà alle accuse del governatore campano.

I bianconeri – si legge – “non hanno intenzione di farsi strumentalizzare da chi fa politica attraverso il calcio, per fare pressioni sul giudice sportivo, chiamato a decidere sul 3-0 a tavolino o il rinvio della gara”. Tuttosport, inoltre, riferisce che la sentenza arriverà a metà della prossima settimana. Sinceramente tutta questa dietrologia è di cattivo gusto e non è in linea con lo stato di pericolo in cui versa il nostro paese. La partita va rigiocata e non solo per una questione di gerarchia delle fonti, ma perché è giusto così. Semplice buon senso.

