Da Torino – La Juventus viene sempre danneggiata, purtroppo lo scenario è chiaro

Vi riportiamo un estratto di Tuttojuve.com. Il pezzo è a firma del collega Massimo Pavan. Secondo Pavan la gara tra Juve e Napoli è destinata a rigiocarsi. Ecco le sue sensazioni: Juventus-Napoli dovrebbe ormai essere qualcosa di definito, 3-0 e ci vediamo alla prossima.

I partenopei non si sono presentati e via, dovrebbero pagare come deciso dal giudice sportivo, con la sconfitta a tavolino ed un punto di penalizzazione, che francamente potrebbe anche essere tolto, non ci interessa molto. La decisione del giudice – si legge su Tuttojuve.com – è stata molto chiara e decisa, con motivazioni lunghe e chiare, che non lascerebbero spazio ad una controffensiva, tuttavia la situazione non ci lascia tranquilli e ci aspettiamo, alla fine una decisione che possa portare, contro ogni logica a giocare la gara nonostante il Napoli avesse tutte le possibilità di essere presente a Torino e avesse scelto in piena autonomia e sotto la propria responsabilità di non presentarsi.

La classifica, quindi, è da ritenersi tutt’altro che definitiva e con possibili capovolgimenti che possano portare a giocare la gara, anche se non si sa minimamente quando, visto il calendario molto fitto. La decisione politica, tuttavia, ci sembra quella che possa essere alla fine adottata, del resto la Juventus non viene mai trattata come le altre e anche quando si trova nella ragione si cerca in tutti i modi di danneggiarla.

Vedremo cosa si deciderà nei successivi gradi di giudizio, ma vedendo i tempi, non c’è minimamente da essere ottimisti, si rischia di vedere punti tolti e gara da rigiocare tra parecchi mesi influenzando il calendario.

