Da Torino – Milik-Juve, ormai è diventato un tormentone (domanda: è il segreto di pulcinella?)

Secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttojuve la giornata di ieri ha “disteso gli animi” tra Juventus e Napoli, i cui rapporti, si presume, erano leggermente tesi visto quanto accaduto in tribunale pochi giorni fa (clicca qui per approfondire). Pertanto, non è escluso che il fronte tra i due club possa riaprirsi anche sul mercato.

Milik-Juve, ormai è un tormentone

Come si apprende peraltro dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera”, per i bianconeri è infatti tornato d’attualità il nome di Arkadiusz Milik, attaccante in forza al club azzurro. Per andare alla Juve, però, Milik dovrebbe trascorrere altri 6 mesi in tribuna. Intanto sul polacco sono forti anche le sirene inglesi e la Roma. L’argomento – assicurano da Torino – è stato trattato almeno di striscio e probabilmente si tornerà a farlo nei prossimi giorni. Che Milik voglia la Juve, aggiungiamo noi, lo sanno persino i sassi di Castel Volturno. Secondo i beneinformati il giocatore potrebbe anche firmare per la Juve da svincolato (chissà che non aspetti altro). Evitiamo ogni considerazione di natura etica.

