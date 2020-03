Gli Stati Uniti invieranno apparecchiature e strumenti per un valore complessivo di 100 milioni di dollari. Il presidente americanolo ha annunciato durante la conferenza stampa raccontando come “Giuseppe era molto contento”. Il premier italiano aveva ringraziato l’inquilino della Casa Bianca su Twitter: “Insieme a Donald per vincere la sfida contro il virus”. Intanto il ministro D’Incà annuncia un nuovo decreto da 25 miliardi prima del 16 aprile.

Superata la soglia psicologica dei 100 mila casi di coronavirus in Italia, secondo Paese dopo gli Stati Uniti. Il bollettino di oggi della protezione civile indica 101.739 casi totali, con un aumento di 4.050 casi in un giorno,

L’articolo Da Trump 100 milioni all’Italia in aiuti sanitari. Conte: “Grato per il sostegno” proviene da Notiziedi.

