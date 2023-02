Da Uzbekistan apprezzamento per sostegno Italia a riavvicinamento Ue

Lo ha sottolineato l’ambasciatore Akbarov

Roma, 25 feb. (askanews) – Apprezzamento per il continuo sostegno dell’Italia al riavvicinamento dell’Uzbekistan all’Europa è stato espresso dall’ambasciatore di Tashkent in Italia, Otabek Akbarov, durante un discorso all’evento “Uzbekistan-UE: State of Progress” che si è tenuto a Bruxelles.

Akbarov, nel corso del suo intervento, ha evidenziato le eccellenti relazioni tra Uzbekistan e Italia in ambito politico, economico, culturale e umanitario. L’ambasciatore ha anche sottolineato che i due Paesi potrebbero sostenersi ulteriormente a vicenda nella promozione dei loro obiettivi a livello bilaterale, regionale e internazionale.

Ha osservato che negli ultimi 30 anni si è formato un dialogo stabile e una cooperazione globale tra l’Uzbekistan e l’Unione europea e i suoi Paesi membri. Riguardo al sostegno dell’Italia per il riavvicinamento dell’Uzbekistan all’Europa, ha ricordato la firma dell’Accordo di partenariato e cooperazione nel 1996 a Firenze e la sigla dell’Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione nel 2022 a Bruxelles.

Il diplomatico ha accolto con favore il crescente interesse dell’Italia per l’Asia centrale e ha sostenuto il desiderio del Paese di approfondire i legami con la regione.

Tashkent ha inizialmente sostenuto l’iniziativa di Roma di creare un nuovo formato per il dialogo Italia-Asia centrale: l’Uzbekistan ritiene che questa piattaforma promuoverà uno spettro di interessi reciproci. Tashkent è stata lieta di ospitare la seconda riunione ministeriale in questo formato nel dicembre 2021 e attende con impazienza la prossima conferenza a Roma in programma quest’anno.

Il diplomatico ha menzionato il ruolo dell’Uzbekistan come locomotiva delle riforme nella regione in dinamico cambiamento dell’Asia centrale, e come l’Uzbekistan abbia migliorato l’atmosfera politica e rafforzato la stabilità e lo sviluppo regionali.

È stato sottolineato che il presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, intervenendo al primo vertice Ue-Asia centrale il 27 ottobre 2022 ad Astana, ha proposto di istituire il Comitato di cooperazione economica Ue-Asia centrale e di sviluppare un programma strategico per approfondire il commercio e l’economia cooperazione.

L’Uzbekistan, ha iundicato anche l’ambasciatore, vede l’Italia come un partner economico a lungo termine in Europa.

