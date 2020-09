Da venerdì alle 14 Israele torna in lockdown per almeno3 settimane

AGI – Il governo israeliano ha deciso di proclamare un nuovo lockdown per arginare l’epidemia.

Durerà almeno tre settimane a partire dalle 14 di venerdì 18.

Il secondo confinamento sarà articolato in tre fasi e conterrà misure molto rigide.

La decisione di imporre una chiusura di tre settimane da Rosh Hashanah a Sukkot è stata approvata dal governo dopo una riunione durata più di sette ore.

In origine il piano era di iniziare l’isolamento alle 6 del mattino, ma i ministri hanno respinto il fatto che la gente aveva bisogno di più tempo per prepararsi per le vacanze,

