Da Veneto Agricoltura e Prosecco Doc progetto sperimentale vitigni

Per testare quelli presenti e le varietà resistenti

Roma, 14 feb. (askanews) – Un progetto sperimentale, denominato “Ampelopros”, per testare numerosi vitigni, sia già presenti nel panorama viticolo italiano che nuove varietà resistenti alle principali patologie della vite, in due areali nel territorio della denominazione. A lanciarlo sono il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC e Veneto Agricoltura.

Dopo la sperimentazione la Filiera produttiva potrà valutare l’opportunità o meno di ampliare la base ampelografica del disciplinare di produzione. “La nostra Agenzia – spiega Nicola Dell’Acqua, direttore di Veneto Agricoltura – si inserisce nel progetto Ampelopros mettendo a disposizione un’esperienza pluriennale nell’ambito della sperimentazione vitivinicola ed enologica condotta su varietà resistenti alle malattie fungine (PIWI) e vitigni autoctoni”.

Nelle aziende pilota di Veneto Agricoltura saranno messi a dimora vigneti sperimentali. Successivamente, con micro-vinificazioni e micro-spumantizzazioni, in blend, si intende identificare varietà di vite potenzialmente in grado di integrarsi con la base ampelografica prevista dal disciplinare della denominazione Prosecco DOC. Veneto Agricoltura avrà anche il ruolo di formazione di uno specifico gruppo di analisi sensoriale specializzato per la verifica della tipicità del Prosecco.