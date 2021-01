Da Verona: Napoli-Hellas, è rovente l’asse di mercato! Chiesto un altro giocatore oltre a Zaccagni

Stando a indiscrezioni raccolte dai colleghi del noto portale sportivo Calciomercato.it, dopo gli interessamenti del Napoli per Emerson Palmieri e Junior Firpo, c’è un nuovo nome sul taccuino dei dirigenti azzurri.

In foto: il diesse azzurro Cristiano Giuntoli

Da quanto filtra da ambienti veronesi, piace il terzino Federico Dimarco. Il 23enne terzino mancino è in prestito agli scaligeri, con il Verona che vanta un diritto di riscatto fissato a 6 milioni, mentre l’Inter, proprietaria del cartellino, ha un controriscatto a 7 milioni e, al momento, sembrerebbe intenzionata ad esercitare questa opzione. Noi non abbiamo fonti in tal senso ma l’affare è verosimile. I rapporti tra Napoli ed Hellas Verona sono idilliaci. Chissà che l’affare non possa effettivamente andare in porto. Certo, Di Marco sarebbe un profilo di tutt’altro appeal rispetto a Emerson Palmieri.

