NAPOLI – Esce domani in allegato a L’Essenziale, settimanale di Internazionale, la storia che Zerocalcare ha realizzato sulla morte del 15enne Ugo Russo, ucciso il primo marzo di due anni fa da un carabiniere in borghese nel corso di una rapina a Napoli. Il fumetto inedito si intitola ‘Strati’ e, presentando “la storiona”, l’autore in un post su Facebook spiega: “prova a mettere insieme i tanti piani di una storia che parla di un quindicenne ucciso con un colpo alla testa, della rapina di un rolex con una pistola giocattolo, di cosa succede in questo paese quando a ucciderti è un poliziotto, di come leggiamo tutti questi fatti quando non ci riguardano da vicino”. “Come sempre in questi casi – continua Zerocalcare – è un lavoro collettivo fatto chiacchierando e confrontandoci con la famiglia di Ugo, con il comitato Verità e Giustizia per Ugo Russo e con tutti e tutte quelle che hanno contribuito a annodare questi fili”.

IL 25 FEBBRAIO ZEROCALCARE A NAPOLI CON IL COMITATO VERITÀ E GIUSTIZIA PER UGO RUSSO

Venerdì 25 febbraio Zerocalcare sarà a Napoli, ai Quartieri spagnoli, per presentare l’inedito insieme al comitato ‘Verità e Giustizia’. Per il giorno seguente, sabato 26 febbraio, il comitato ha poi annunciato una manifestazione pubblica rivendicando sia fatta chiarezza sulla morte del 15enne. “Non si ha notizia di quando ci sarà la chiusura delle indagini e – sostengono – comincerà finalmente il processo”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Da Zerocalcare fumetto inedito sul 15enne napoletano morto in una tentata rapina proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento