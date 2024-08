dacia-duster,-arriva-la-terza-generazione-del-suv-prodotto-in-romania

A Mioveni impianto da 7mila addetti a 350mila auto l’anno

Milano, 28 ago. (askanews) – Arriva in Italia a settembre in Italia la terza generazione di Dacia Duster, l’iconico modello del brand controllato da Renault che in quasi 15 anni di carriera è stato venduto in oltre 2,4 milioni di esemplari, di cui 330 mila nel mercato italiano.

Il nuovo Duster viene prodotto nella fabbrica Dacia di Mioveni (Romania), a circa due ore di macchina da Bucarest. Si tratta di uno degli impianti produttivi più avanzati ed efficienti del gruppo Renault, si sviluppa su una superficie di 288 ettari e occupa 7mila persona (di quasi il 50% donne). Ogni giorno produce 1.392 veicoli, circa 350 mila l’anno, uno ogni 55 secondi, grazie a 3 turni giornalieri su cui è distribuita la produzione e alla presenza in loco di diversi fornitori tra cui Valeo Euro Aps/Faurecia e Horse. I veicoli prodotti qui vengono venduti in 44 Paesi nel mondo, in 4 continenti.

Particolarità dell’impianto è il fatto di avere al suo interno anche un impianto presse (fase produttiva normalmente esternalizzata) frutto di un investimenti di 35 milioni di euro che permette di realizzare ogni giorno 280 mila pezzi lavorando 700 tonnellate di acciaio. Nella procedura di stampaggio vengono recuperati materiali di scarto per realizzare componenti minori. L’impianto di carrozzeria è completamente automatizzato: ci lavorano un migliaio di robot in diverse linee su una superficie di quasi 70 mila metri quadrati. Per ridurre l’impatto economico e ambientale, i robot lavorano al buio. Sulle linee di montaggio invece lavorano 1.800 addetti. I componenti vengono trasportati alle 468 postazioni di lavoro da carrelli a guida autonoma.

Alla fine dell’assemblaggio, ogni esemplare viene sottoposto a controlli di qualità, fra cui il tunnel d’acqua per verificare la perfetta tenuta delle guarnizioni. Nella fase finale viene effettuato un test di guida su un percorso indoor per verificare il funzionamento dell’auto.