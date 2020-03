Il giudizio degli azionisti di governo è positivo, ma la gestazione che ha portato alla nascita del Cura Italia è stata tutt’altro che priva di difficoltà. E, alla legittima soddisfazione, si somma la consapevolezza che “altro andrà fatto perché se il decreto copre l’emergenza, di sicuro non esaurisce i problemi”, è la sintesi di esponente di spicco della maggioranza. Nelle ore immediatamente precedenti al varo definitivo del decreto e, in parte, anche in quelle immediatamente successive, si sono registrate alcune perplessità fra gli azionisti dell’esecutivo.

I dubbi sullo sforzo economico

Stando a quanto riferiscono fonti di governo,

L’articolo Dagli autonomi alla comunicazione, i dubbi della maggioranza sul Cura Italia proviene da Notiziedi.

