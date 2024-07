dagli-usa-aiuti-militari-per-altri-2,3-miliardi-di-dollari-all’ucraina

Il segretario alla Difesa Austin: “Il Cremlino continua a intensificare i bombardamenti”

Milano, 2 lug. (askanews) – Il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin ha presentato oggi un’anteprima del nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina, incontrando il Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov al Pentagono. Il pacchetto, dal valore di oltre 2,3 miliardi di dollari, comprende ulteriori intercettori per la difesa aerea e altre munizioni essenziali.

Le capacità di difesa aerea saranno fornite alle linee del fronte dell’Ucraina secondo tempi accelerati, resi possibili dal recente annuncio del Pentagono che avrebbe riprogrammato le consegne e alcune vendite militari all’estero ad altri alleati e partner per garantire all’Ucraina ciò di cui ha bisogno in un momento critico della guerra. “L’Ucraina è impegnata in una dura lotta e lo è stata fin dall’inizio della guerra sconsiderata scelta dal presidente russo Vladimir Putin”, ha detto Austin. “Il Cremlino continua a intensificare i bombardamenti delle vostre città e dei vostri civili. Ma continuo a essere impressionato dall’abilità delle vostre forze, e le vostre truppe continuano a respingere gli attacchi della Russia con grinta, ingegno e coraggio”.

Il segretario ha sottolineato la determinazione degli Stati Uniti nell’aiutare l’Ucraina ad affrontare queste sfide. “Non fatevi illusioni, l’Ucraina non è sola”, ha detto Austin. “Gli Stati Uniti non vacilleranno mai e il nostro supporto, insieme a circa 50 alleati e partner, continuerà a fornire le capacità critiche di cui l’Ucraina ha bisogno per respingere l’aggressione russa oggi e per scoraggiare l’aggressione russa domani”.

I due si sono incontrati mentre gli alleati della NATO si preparano al vertice degli stati membri della prossima settimana a Washington. Austin ha detto che gli alleati prenderanno misure “per costruire un ponte per l’adesione alla NATO per l’Ucraina” durante il summit. L’alleanza celebra il suo 75esimo anniversario quest’anno.

Si prevede inoltre che gli alleati formalizzino ulteriori misure per soddisfare i requisiti di difesa a lungo termine dell’Ucraina.

Il segretario generale della NATO uscente, Jens Stoltenberg, ha dichiarato il mese scorso che il gruppo ha concordato un piano su come la NATO guiderà il coordinamento della futura assistenza alla sicurezza e dell’addestramento delle forze armate ucraine.