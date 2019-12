D’Agostino: “Torreira ottimo acquisto per il suo dinamismo, ma al Napoli servirebbe un centrocampista più strutturato”

Gaetano D’Agostino, ex centrocampista, si è soffermato sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Le parole di D’Agostino sul mercato del Napoli

“Torreira è un giocatore forte, l’ha dimostrato alla Samp, sa abbinare sia qualità che quantità. Al Napoli però manca un po’ di fisicità, anche nella statura. Guardando il Napoli sui calci piazzati si capisce che la squadra è bassa come statura, infatti segna poco da palla inattiva. Mi aspetterei un miglioramento sotto il profilo stutturale, fisico, fermo restando che Torreira sarebbe un ottimo acquisto per il suo dinamismo e per le conoscenze del calcio italiano che già ha”.

