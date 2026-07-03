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Dai dolcetti alle strade chiuse, Ankara si prepara per il summit NATO
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Dai dolcetti alle strade chiuse, Ankara si prepara per il summit NATO

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Sui taxi un kit di benvenuto, in città slogan “Difendere insieme”

Ankara, 3 lug. (askanews) – Ad Ankara ultimi preparativi in vista del vertice NATO in programma nella capitale turca il 7 e 8 luglio 2026. Sui cartelloni in giro per la città lo slogan “Chiave per la sicurezza” in inglese e turco; o, su un altro mega-manifesto appeso a un palazzo la scritta: “Difendere insieme. Benvenuti alleati NATO”.All’aeroporto i tassisti si sono organizzati con un kit di prelibatezze turche e acqua di colonia per i partecipanti, oltre all’adesivo creato per l’evento “Benvenuti ad Ankara”. “Per quanto riguarda la NATO, per accogliere al meglio i nostri ospiti, offriremo loro questi prodotti – dice un tassista mostrando l’acqua di colonia e i dolcetti tipici – così accoglieremo i nostri ospiti e rappresenteremo la nostra Ankara”, aggiunge orgoglioso.I commercianti turchi temono invece di rimetterci, con la chiusura delle strade e altre importanti misure di sicurezza: “Lungo la strada hanno sbarrato l’ingresso delle case abusive e degli edifici dall’aspetto sgradevole. Noi commercianti ci troviamo in una situazione difficile. I clienti non possono fermarsi. Rimarremo chiusi per una settimana durante il vertice della NATO”, dice ad Afp il commerciante Cem. “Le restrizioni e le chiusure stradali legate al vertice hanno un impatto economico significativo sui piccoli commercianti e sulle imprese locali”, spiega un proprietario di panetteria, anche lui di nome Cem. “Non penso di restare ad Ankara durante il vertice. Dato che molti posti saranno chiusi, ci saranno ripercussioni anche sui trasporti, quindi penso che andrò via”, afferma Demir, studente.

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